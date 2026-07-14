Бочаров: В Волгоградской области обеспеченность топливом для уборки достаточная

Губернатор провел выездное совещание. Фото: АВО

Вопросы уборочной кампании в Волгоградской области и обеспечение аграриев топливом стали главными темами на выездном заседании президиума совета при губернаторе по развитию сельских территорий и АПК. Совещание Андрей Бочаров провел 14 июля на базе АО «Аксайское» в Октябрьском районе. По словам губернатора, аграрии Волгоградской области обеспечены горюче-смазочными материалами для уборки.

- Обеспечивается постоянное взаимодействие с Минсельхозом, с Минэнерго, с поставщиками топлива, в том числе работающими с нашими сельхозтоваропроизводителями по прямым договорам. Ситуация с отгрузкой топлива, остаткам топлива в хозяйствах по каждому из муниципальных районов и в целом по региону ежедневно мониторится областным оперативным штабом, с принятием необходимых решений, - отметил Андрей Бочаров.

С начала кампании волгоградские аграрии уже собрали 1,5 млн тонн зерна.

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