В Волгограде водитель «Шкоды» сбил парня на электровелосипеде

В ДТП пострадал мужчина. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП, в котором пострадал парень на электровелосипеде. Авария случилась вечером 13 июля 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

По предварительным данным, 52-летний водитель за рулем «Шкоды Октавии» выезжал с прилегающей территории. Это произошло напротив дома №85 по проспекту Жукова. В этот момент водитель не заметил 25-летнего парня, который передвигался на электровелосипеде, и сбил его.

От удара велосипедист получил травмы. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.