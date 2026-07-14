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НовостиОбщество14 июля 2026 8:47

На День металлурга 2026 в Волгограде выступит Иракли

Волгоград с Днем металлурга 17 июля 2026 поздравит Иракли
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоград с Днем металлурга 2026 поздравит Иракли

Волгоград с Днем металлурга 2026 поздравит Иракли

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

День металлурга в Волгограде в 2026 году ярко отметят 17 июля на площади Аттракционов на Спартановке. В программе праздничных мероприятий в Тракторозаводском районе – поздравление металлургов, дискотека и концерт приглашенной звезды. Выступать на День металлурга 2026 в Волгограде будет певец Иракли, известный хитами «Лондон-Париж», «Вова-чума», «Я с тобой» и не только.

Начнется праздник на День Металлурга в Волгограде на площади Аттракционов 17 июля 2026 года в 18.00. В программе – площадки фестиваля «Будущее здесь» от РУСАЛа, интерактивная программа «Чувства или код», поздравления, конкурсы, фотозона, концерт звезды вечера Иракли и дискотека с Dj Amata. Вход для всех свободный (6+).