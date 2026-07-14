Под Волгоградом на ферме нашли незарегистрированных свиней

Животные оказались незарегистрированы в системе. Фото: Дарья Черникова. Перейти в Фотобанк КП

В Николаевском районе Волгоградской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили животных, которые не состояли на официальном учете. Нарушение выявили с помощью электронных систем «Меркурий» и «Хорриот», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

Специалисты выяснили, что владелец одного из личных подсобных хозяйств оформил производственный сертификат на отправку двух свиней на убой. Однако при проверке информации оказалось, что эти животные вообще не были зарегистрированы. Никаких сведений об их содержании в хозяйстве не оказалось. Ветеринарные обработки и профилактические мероприятия с ними тоже не проводили.

В отношении владельца вынесли предостережение. Ему предложили промаркировать всех животных, которые находятся в его хозяйстве, и поставить их на учет.