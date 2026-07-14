Всех везут рожать в Волгоград: в Волжском временно закрыт перинатальный центр

Всех пациенток везут в Волгоград. Фото: Перинатальный центр №2.

В Волгограде перешел на усиленную работу Перинатальный центр №2. Теперь здесь принимают вдвое больше пациенток – всех рожениц из Заволжья. В Волжском Перинатальный центр №1 закрыли на дезинфекцию до 30 июля 2026 года. Пока в ближайшие две недели всех беременных будут везти в Советский район Волгограда. Врачи предупреждают – время ожидания медицинской помощи возросло.

- Наши врачи и акушерки работают в усиленном режиме, однако нагрузка на отделение существенно увеличилась, - констатируют в медучреждении.

Конечно, в оказании помощи здесь не откажут, но нужно смириться с тем, что в приемном отделении теперь возможны очереди.

- Тех, кто поступает в родах или по экстренным показаниям, мы принимаем незамедлительно. Здесь всегда действует правило скорой помощи: в первую очередь помощь получают те, кому она нужна прямо сейчас, - успокоили будущих мам в ПЦ №2.

Пациенток попросили отнестись с пониманием к временным сложностям. И советуют не волноваться: о каждой женщине позаботятся.