В Волжском двое парней украли сломанный питбайк и спрятали в подвале

Парни украли сломанный питбайк. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В городе Волжском Волгоградской области двое местных жителей украли питбайк, который стоял сломанным у подъезда. Полицейские быстро нашли похитителей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на управление МВД по городу Волжскому.

32-летний владелец рассказал, что ночью от дома, где он живет, пропал его питбайк. Заявитель приобрел мотоцикл всего три недели назад за 65 тысяч рублей. Однако техника оказалась нерабочей, и владелец планировал отремонтировать ее самостоятельно, чтобы потом пользоваться. Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и установили личности злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей — 18 и 21 года. Оба живут в Волжском.

На допросе парни рассказали, что заметили питбайк у подъезда многоквартирного дома. Они решили покататься, но обнаружили, что техника неисправна. Тогда они откатили мотоцикл и спрятали его в подвальном помещении одного из соседних домов. В планах у молодых людей было отремонтировать питбайк, перекрасить его, чтобы изменить внешний вид, и использовать в личных целях.

Им грозит наказание вплоть до лишения свободы.