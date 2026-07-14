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НовостиОбщество14 июля 2026 6:54

Бастрыкин поручил разобраться с проблемами СНТ в Волгоградской области

Глава СКР потребовал доклад по жалобе дачников на отсутствие газа и воды
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
СК завел дело.

СК завел дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией в одном из садовых товариществ Волгоградской области. Дачники пожаловались на беспредел со стороны руководства СНТ, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

В медиапространстве появилось коллективное видеообращение членов одного из садовых некоммерческих товариществ региона. Люди рассказали, что в их СНТ не могут добиться бесплатной газификации, хотя такая программа действует по всей стране. Общие собрания не проводятся, а размер взносов устанавливает конкурсный управляющий, причем без всякого обоснования. При этом люди страдают от постоянных перебоев с водой. На территории товарищества не убирают мусор и не ремонтируют дороги. Дачники просят дать правовую оценку действиям правления СНТ и конкурсного управляющего.

После публикации обращения следователи регионального управления СКР возбудили уголовное дело.