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НовостиОбщество14 июля 2026 6:43

Суд признал фиктивным брак волжанки с погибшим участником СВО

В Волгоградской области прокуратура через суд отменила фиктивный брак с бойцом СВО
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Прокуратура добилась справедливости.

Прокуратура добилась справедливости.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области суд признал недействительным брак, который местная жительница заключила с участником специальной военной операции. Мужчина погиб в ходе боевых действий, а его «супруга» могла получить выплаты, которые по закону положены только настоящим членам семьи, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области.

Историю вскрыла мать погибшего бойца. Она обратилась в суд с иском о признании брака фиктивным. Женщина рассказала, что ее 49-летний сын не собирался создавать семью. Он заключил контракт на военную службу, а сразу после этого некий человек зарегистрировал его брак с 51-летней жительницей Волжского. При этом ни мать, ни другие родственники, ни соседи, ни знакомые никогда не видели эту женщину и ничего не знали о ее отношениях с погибшим.

Прокурор подал в суд иск о признании брака недействительным.