Пострадавший при ракетной атаке на Волгоград выписан из реанимации

Облздрав сообщил о состоянии пациентов. Фото: архив.

В Волгограде врачи продолжают выхаживать пострадавших при ракетной атаке, которая произошла в ночь на 27 июня 2026 года. Медики сообщают об улучшении состояния пациентов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылку на данные регионального облздрава.

Одного из раненых выписали из больницы. Его самочувствие улучшилось, и он отправился домой на амбулаторное лечение. Еще один пострадавший, который находился в реанимации, переведен в профильное отделение. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь и продолжают наблюдение.

Напомним, сразу после удара киевских крылатых ракет по заводу в северной части Волгограда в больницы доставили 11 человек. Двое из них находились в очень тяжелом состоянии. Сразу после трагедии на месте чрезвычайного происшествия нашли тело 52-летней женщины, которая погибла в момент удара. Она работала на предприятии. Еще одного погибшего обнаружили только на вторые сутки под завалами.