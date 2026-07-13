Волгоградская область оказалась в хвосте рейтинга доступности квартир

Копить на квартиру на деле придется дольше Фото: Семен ШПАК. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область оказалась в аутсайдерах рейтинга российских регионов по доступности жилья, заняв 65-е место из 85 возможных. Семье с одним ребенком стало сложнее купить собственную квартиру, чем годом ранее. Копить на жилье волгоградцам придется 5,8 года. При этом за последний год показатель ухудшился на 4 месяца. К таким выводам пришли эксперты РИА Рейтинг.

Для расчетов в исследовании использовали данные Росстата о средней стоимости квартиры площадью 60 квадратных метров. В мае 2026 года на нее волгоградцам нужно было накопить 5,4 миллиона рублей. Возможности накопления рассчитывали с учетом банковских депозитов и медианной зарплаты двоих работающих. На обязательные траты вычитали прожиточный минимум в регионе. Так что данные весьма относительные.