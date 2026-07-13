О запрете прикармливать бродячих собак напомнили волгоградцам

Бродячих собак во дворах Волгограда немало Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии Волгограда напомнили о запрете прикармливать бродячих собак и дали советы, как избежать нападений стаи псов и своевременно изолировать животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию.

Департамент городского хозяйства напомнил, что в Волгоградской области запрещено прикармливать бродячих животных в парках, скверах, прогулочных зонах, около социальных объектов и жилых домов.

- Прикармливание животных без владельцев в местах общего пользования приводит к скоплению особей в стаи вблизи многоквартирных домов и социальных объектов. Это может спровоцировать агрессивное поведение по отношению к людям, животным и имуществу, - комментируют чиновники.

Также не допустимо жестокое обращение с животными, нельзя провоцировать бездомных псов на агрессию и укрывать их от службы отлова.

Подать заявку на отлов бродячих собак круглосуточно можно в единой дежурно-диспетчерской службе – 8(8442)95-95-81. С 8.00 до 17.00 можно позвонить также в МБУ «Северное» - 8(8442)56-11-49. Еще один способ - написать на электронный адрес otlov34@yandex.ru с указанием адреса и телефона заявителя, а также точного места обитания собак и их количества.