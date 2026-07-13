Продавщице из Волгограда грозит 2 года тюрьмы за кражу из кассы 27 тысяч рублей

Полицейские завели дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснооктябрьском районе Волгограда полицейские задержали продавца-кассира, которая воровала деньги из кассы магазина, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию обратился сотрудник службы безопасности одного из сетевых магазинов. Во время ревизии он обнаружил недостачу продуктов. Оперативники провели проверку и выяснили, что к пропаже причастна 46-летняя сотрудница.

Женщина работала продавцом-кассиром. С 1 по 14 июня 2026 года, когда покупатели расплачивались наличными, она оформляла фиктивные чеки на возврат товара, а деньги забирала себе. Таким способом ей удалось похитить из кассы более 27 тысяч рублей. Все украденные деньги она потратила на личные нужды.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.