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НовостиПроисшествия13 июля 2026 8:22

Под Волгоградом внедорожник опрокинулся в кювет, пострадала девочка

В Волгоградской области в ДТП пострадали два пассажира, включая 11-летнего ребенка
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Пострадавших госпитализировали.

Пострадавших госпитализировали.

Фото: "КП" Архив.

В Октябрьском районе Волгоградской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека, включая 11-летнюю девочку, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась 12 июля 2026 года около полудня. На 129-м километре трассы «Волгоград – Котельниково – Сальск» 50-летний водитель за рулем внедорожника «Грейт Волл» не справился с управлением. Машина съехала в левый кювет по ходу движения и опрокинулась.

В результате происшествия травмы получили два пассажира. Среди них оказалась 11-летняя школьница. Обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.