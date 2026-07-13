МЧС предупредило о высоком риске пожаров в Волгоградской области 13 и 14 июля

МЧС предупредило о риске пожаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области объявили экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности. Пятый, самый высокий класс опасности будет действовать днем 13 июля и весь день 14 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное МЧС.

В зону риска попали несколько районов области. Это северо-западные территории — Серафимовичский и Кумылженский районы. Также северо-восточные — северная часть Палласовского, Николаевский, Старополтавский и Быковский районы. Кроме того, чрезвычайная пожароопасность ожидается во всех юго-восточных районах области. В список также включили Волгоград и Волжский.

Жителей просят быть предельно осторожными с огнем. При чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01» или «101» — пожарная охрана, «112» — служба спасения. Телефон доверия ГУ МЧС по Волгоградской области: 8 (8442) 32-61-76.