Должница пыталась сбежать от приставов, но ее догнали под Волгоградом

Суд принял решение. Фото: архив.

В Волгоградской области судебные приставы разыскали женщину, которая задолжала крупную сумму по налогам и пряталась от закона, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление ФССП.

Жительница одного из сел Дубовского района не заплатила в бюджет более 200 тысяч рублей. Исполнять решение суда добровольно она не собиралась. На банковских счетах денег не держала, а по месту регистрации не проживала. Приставы объявили ее в розыск.

В ходе поисков выяснилось, что должница переехала в поселок Ерзовку Городищенского района. Когда сотрудники нашли ее и попытались поговорить, женщина попробовала убежать. Однако приставы догнали ее и доставили в отделение.

Помимо налогового долга, у женщины накопились невыплаченные кредиты на 600 тысяч рублей. Часть суммы она погасила, пока находилась в розыске, но остаток все еще внушительный. Должница знала, что за неуплату могут арестовать имущество, поэтому и решила скрываться.