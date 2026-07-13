Матч ЮФЛ Юг в Волгограде прервали из-за воздушной опасности

Ребята из "Ротора" провели очередные матчи. Фото: ЮФЛ Юг

Юные футболисты СШ «Ротор» провели очередные матчи ЮФЛ Юг. «Сине-голубые» в Волгограде принимали сверстников из «Динамо Махачкала» – из футбольной академии клуба, выступающего в Российской премьер-лиге. Два матча оказались сверхрезультативными, команды забили 13 мячей. А еще один поединок был прерван почти на полчаса из-за объявленной воздушной тревоги.

Во встрече футболистов 2011 года рождения ребята из «Ротора» резво начали и уже к середине тайма забили два мяча. А к перерыву преимущество волгоградцев и вовсе стало крупным. Во второй половине матча команды начали обмен ударами, при этом СШ «Ротор» фору не растеряла. Финальный свисток зафиксировал победу воспитанников Владимира Соколова со счетом 5:2. Юрий Шинкарев отметился двумя результативными ударами, по мячу забили Макар Коробейников, Даниил Сидельников и Виктор Перфильев. Волгоградская команда сохраняет третью строчку в турнирной таблице.

Очень уверенно начали свою игру против махачкалинцев и футболисты СШ «Ротор» 2010 года рождения. Они забили к 36-й минуте три безответных мяча, сделав очень хорошую заявку на победу. До истечения первого тайма «Динамо» один гол отыграло, после чего футболистам и болельщикам пришлось спешно прятаться в убежищах на стадионе «Зенит» - была объявлена воздушная тревога. Почти 30 минут пришлось дожидаться отмены опасности. Команды доиграли первый тайм, а после 5-минутного перерыва начали тайм под номером «2». И вторая часть матча прошла с преимуществом махачкалинцев. Они создали ряд моментов и смогли не только сократить отставание, но и сравнять счет. У «Ротора» были шансы забрать три очка, например, было попадание со штрафного в перекладину. В итоге была зафиксирована ничья, которой хозяева были явно расстроены. У «сине-голубых» дубль сделал Арсентий Мерзликин, один мяч в активе Владислава Лапина. Воспитанники Дмитрия Синкевича в таблице занимают пятое место.

В следующем туре ЮФЛ Юг команды СШ «Ротор» сыграют на выезде против Академии ФК «Краснодар». Матчи пройдут 15 июля, затем в турнире наступит пауза в месяц.