МЧС предупредило о грозах и порывистом ветре 13 июля в Волгограде

Ожидается сильный ветер. Фото: Артем ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области 13 июля 2026 года ожидается ухудшение погоды. Региональное МЧС предупредило жителей о грозах и сильном ветре, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ведомство.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер подует с юго-запада. Днем его скорость составит 8-13 метров в секунду, местами порывы усилятся до 11-14 м/с. Во время грозы ветер может разогнаться до 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 27 до 32 градусов тепла. В некоторых районах столбики термометров покажут 22-27 градусов.

Спасатели советуют жителям быть внимательными и соблюдать меры безопасности.