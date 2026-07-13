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НовостиОбщество13 июля 2026 6:15

ПВО сбила украинские беспилотники над Волгоградской областью

Волгоградская область отразила атаку БПЛА минувшей ночью
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
ПВО ликвидировала атаку.

ПВО ликвидировала атаку.

Фото: архив.

Российские военные уничтожили беспилотники, которые летели на Волгоградскую область, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Системы противовоздушной обороны сработали в регионе в ночь на 13 июля. Всего за вечер и ночь над российскими регионами сбили 342 беспилотника. Помимо Волгоградской области, ПВО работала также в других регионах - во Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Московской областях, в Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, днем 12 июля в Волгоградской области дважды включали сирены из-за ракетной опасности. Около 10 часов в регионе действовал режим беспилотной опасности.