Первый случай лихорадки Западного Нила от комара зарегистрирован в Волгограде

Защищайтесь от комаров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор сообщил о заражении смертельно опасной инфекцией от укуса комара. Первый случай лихорадки Западного Нила (ЛЗН) в 2026 году зарегистрирован в Волгограде.

Лихорадка Западного Нила грозит поражением центральной нервной системы и возникновением таких осложнений, как менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич. Подхватить ее можно при укусе переносящего вирус комара. Также ЛЗН могут заразить иксодовые и аргасовые клещи. Среди симптомов - боли в голове, теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Часто инфекция протекает в легкой форме, но грозит серьезными осложнениями вплоть до летальных исходов.

Прививки от ЛЗН нет, так что защищаться нужно от укусов комаров.