Тело утонувшего мужчины нашли в Волге в центре Волгограда

ЧП случилось на воде. Фото: архив.

В акватории реки Волги в Центральном районе Волгограда обнаружили тело утонувшего мужчины. Погибшего заметили очевидцы, которые и вызвали спасателей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную службу спасения.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они извлекли тело из воды, доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Личность погибшего пока не установили.

В службе спасения в очередной раз напомнили жителям и гостям региона о важности ответственного отношения к безопасности на воде. Специалисты призывают не купаться в необорудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и внимательно следить за детьми.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, необходимо немедленно звонить по телефонам экстренных служб: 112 или 8 (8442) 33-60-60 — оперативный дежурный ГКУ «Служба спасения».