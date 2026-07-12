Трое волгоградцев попались на продаже банковских карт мошенникам

Фигурантов задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде полицейские задержали трех молодых людей, которые занимались незаконным оборотом банковских карт. Организатором схемы оказался 21-летний местный житель, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Молодой человек предложил своей 21-летней знакомой легкий заработок. Он попросил ее оформить на себя банковскую карту и передать ему все реквизиты и пароли. Девушка согласилась и получила за это 3 тысячи рублей.

Организатор понимал, что счет будут использовать в преступных целях. Он перепродал карту своему 22-летнему приятелю. Тот, в свою очередь, передал ее незнакомцу, который проводил по карте незаконные финансовые операции.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли схему и задержали всех троих. На каждого из фигурантов завели уголовное дело. Расследование продолжается, полицейские выясняют все детали преступления.