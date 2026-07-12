В Волгограде 13 июля пройдет без дождей, в области прогремит гроза

В Волгограде стоит летняя жара. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда 13 июля порадует теплая и сухая погода. В областном центре установится переменная облачность, а дожди обойдут город стороной, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Гидрометцентр. Воздух в ночные часы остынет до 17-19 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до комфортных 28-30 градусов тепла.

А вот в Волгоградской области погода приготовила сюрпризы. Небо также затянет переменной облачностью, но в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Днем синоптики прогнозируют грозы. Температура воздуха в ночные часы покажет от 14 до 19 градусов, а местами похолодает до 10-15. Днем в области будет по-настоящему жарко: от 27 до 32 градусов, хотя в отдельных районах ожидается не выше 22-27.