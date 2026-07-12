Участники форума «Волга» из Волгограда выиграли более 2 млн рублей

Фото: пресс-служба АВО.

В оборонно-спортивном лагере «Авангард» завершился первый окружной форум «Волга» платформы Росмолодежь.Форумы. Мероприятие собрало 300 участников из 17 регионов России и Кыргызстана, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Ключевым событием стал грантовый конкурс. Организаторы выделили победителям более 2 млн рублей на реализацию идей. Из 80 заявок эксперты отобрали 40 для финальной защиты. Победу одержали пять человек, четверо из них представляют Волгоградскую область.

В программу форума вошли более 70 лекций, встречи с олимпийскими чемпионами и соревнования. Участники работали по пяти направлениям: от патриотических организаций до «Движения Первых».