Почти 390 тысяч зрителей посетили театры Волгограда в сезоне

Фото: пресс-служба АВО.

Более 389,5 тысячи жителей и гостей Волгограда посетили спектакли и концерты в уходящем сезоне, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Культурные площадки региона показали почти 2000 представлений.

Самым популярным стал Новый экспериментальный театр — его постановки посмотрели 131 тысяча зрителей. Коллектив представил семь премьер, включая «Чайку» и «Волки и Овцы». В «Царицынской опере» прошло около 200 мероприятий. Наибольший интерес вызвали «Евгений Онегин» и «Лебединое озеро». Артисты оперы отправились на гастроли в Ижевск.

Волгоградский ТЮЗ после обновления сцены дал почти 300 спектаклей. Их посетили более 74,5 тысячи человек. Среди премьер — «Двенадцать месяцев» и «Очень простая история». Областной театр кукол собрал 58 тысяч зрителей. Труппа совершила самую дальнюю поездку — выступила в Южно-Сахалинске.

Казачий театр активно гастролировал по Волгоградской области, а также представил премьеру «12 стульев». В Камышинском драмтеатре побывало почти 29,5 тысячи человек. Там реализовали уникальный проект о госпиталях войны «Там, где не было войны…». Сейчас театры готовятся к творческим каникулам.