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НовостиПроисшествия12 июля 2026 7:35

В Волгоградской области водитель «Приоры» погиб в ночном ДТП

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся под Волгоградом
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Мужчина скончался.

Мужчина скончался.

Утром 11 июля в Ольховском районе Волгоградской области произошла смертельная авария. По предварительным данным, 27-летний водитель за рулем «Лада Приора» ехал по улице Набережной, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Около пяти часов утра напротив дома № 81 мужчина потерял контроль над машиной. Автомобиль врезался в препятствие, после чего перевернулся. Удар оказался слишком сильным. Водитель погиб мгновенно, еще до того, как на место успели приехать врачи скорой помощи.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют точные обстоятельства трагедии.