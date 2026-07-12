Волгоград накроет пятибалльная магнитная буря в воскресенье

Жителей предупреждают о магнитной буре. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцев предупредили о мощной магнитной буре, которая обрушится на регион в конце недели. Согласно прогнозам ученых, сила геомагнитного шторма достигнет пяти баллов, сообщает volgograd.kp.ru.

Как отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность возникновения бури оценивается в 55%, а геомагнитных колебаний — в 35%. Наибольшая активность придётся на вторую половину дня. Полная стабилизация обстановки прогнозируется только к полуночи.

Метеочувствительным жителям Волгограда рекомендуют избегать лишних нагрузок и уделять больше времени отдыху. Повышенная солнечная активность способна спровоцировать головные боли и перепады давления у людей, восприимчивых к изменениям погоды.