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НовостиОбщество12 июля 2026 6:40

Волгоград накроет пятибалльная магнитная буря в воскресенье

Жители Волгоградской области ощутят на себе воздействие геомагнитного шторма уже 12 июля
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Жителей предупреждают о магнитной буре.

Жителей предупреждают о магнитной буре.

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцев предупредили о мощной магнитной буре, которая обрушится на регион в конце недели. Согласно прогнозам ученых, сила геомагнитного шторма достигнет пяти баллов, сообщает volgograd.kp.ru.

Как отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность возникновения бури оценивается в 55%, а геомагнитных колебаний — в 35%. Наибольшая активность придётся на вторую половину дня. Полная стабилизация обстановки прогнозируется только к полуночи.

Метеочувствительным жителям Волгограда рекомендуют избегать лишних нагрузок и уделять больше времени отдыху. Повышенная солнечная активность способна спровоцировать головные боли и перепады давления у людей, восприимчивых к изменениям погоды.