В Волгограде ночью включили сирены из-за угрозы ракетной опасности

В городе работали сирены. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде ночью 12 июля жители услышали сирены гражданской обороны. Сигнал ракетной опасности прозвучал из-за угрозы атак ВСУ, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

По данным экстренных служб, режим ракетной тревоги объявили в 01:30. Через полчаса его отменили. Кроме того, в регионе почти пять часов действовала беспилотная опасность — с полуночи до пяти утра.

Официальные ведомства пока не комментировали ситуацию. Местный аэропорт работает по расписанию, вылеты и посадки выполняют в штатном режиме. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за оповещениями.