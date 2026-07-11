В Урюпинске пьяный мужчина хотел отомстить жене, а спалил дом сестры

Только благодаря соседям дом не выгорел полностью. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Трагедия едва не случилась 6 июля 2026 года в хуторе Попов Урюпинска Волгоградской области. В частном секторе загорелся жилой дом. Выгорела половина. К счастью, никто не пострадал. Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что причиной пожара стал поджог. Злоумышленником оказался 49-летний мужчина, который хотел отомстить жене, а спалил полдома своей сестры.

По данным следствия, ранее судимый мужчина поругался с супругой. Крепко выпил, дождался, пока домочадцев не будет. После разлил бензин в коридоре и поджог его. Соседи заметили пожар и вызвали экстренные службы. Только благодаря им дом не выгорел полностью.

На поджигателя завели уголовное дело за «умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога». Сейчас он под административным арестом за неповиновение законному требованию сотрудников полиции.