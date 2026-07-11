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НовостиОбщество11 июля 2026 11:39

В Жирновске простятся со 100-летним ветераном войны Михаилом Садовниковым

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил Никандрович Садовников из Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Михаил Никандрович ушел на фронт в 1944-м в Сталинграде. Фото: администрации Жирновского района

Михаил Никандрович ушел на фронт в 1944-м в Сталинграде. Фото: администрации Жирновского района

Все меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня печальная весть пришла из Жирновского района Волгоградской области. 10 июля ушел из жизни фронтовик Михаил Никандрович Садовников, который 26 июня 2026 года отметил свой вековой юбилей.

Михаил Никандрович ушел на фронт в 1944-м в Сталинграде. Был наблюдателем при аэродроме, связистом и разведчиком зенитной артиллерии. Среди наград ветерана - медаль «За победу над Германией». Демобилизовался в 1950 году, после более 30 лет работал связистом в нефтяной отрасли.

Как рассказали в администрации Жирновского района, прощание с ветераном пройдет в Жирновске в полдень 13 июля.

Редакция соболезнует родным и близким Михаила Никандровича.