«Империю» внесли в реестр недобросовестных поставщиков в Волгоградской области

Суд встал на сторону УФАС Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградское УФАС включило ООО «Империя» в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение условий государственного контракта. Фирма пыталась оспорить «черную метку», но Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение антимонопольщиков.

Занималась компания разработкой проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Ленинской ЦРБ. Однако подрядчик не уложился в сроки: не сделал проект и не получил положительное заключение экспертизы. За это и попал в «черный список» подрядчиков.