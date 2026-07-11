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НовостиОбщество11 июля 2026 10:16

«Империю» внесли в реестр недобросовестных поставщиков в Волгоградской области

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Волгоградского УФАС
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Суд встал на сторону УФАС

Суд встал на сторону УФАС

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградское УФАС включило ООО «Империя» в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение условий государственного контракта. Фирма пыталась оспорить «черную метку», но Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение антимонопольщиков.

Занималась компания разработкой проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Ленинской ЦРБ. Однако подрядчик не уложился в сроки: не сделал проект и не получил положительное заключение экспертизы. За это и попал в «черный список» подрядчиков.