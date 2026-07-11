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НовостиПроисшествия11 июля 2026 9:09

Тело прыгнувшего в воду с низкого моста мужчины ищут водолазы под Волгоградом

Подвыпивший мужчина погиб на глазах очевидцев
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Спасатели работают на месте ЧП. Фото: ГКУ Служба спасения

Спасатели работают на месте ЧП. Фото: ГКУ Служба спасения

Трагедия случилась 10 июня в заливе села Оленье в Дубовском районе Волгоградской области. Отдыхавший на речке мужчина перебрал с алкоголем, залез на мостик, прыгнул в воду и не вынырнул. Тело погибшего на глазах очевидцев уже вторые сутки ищут водолазы, сообщили в ГКУ Служба спасения.

Высота мостика была относительно небольшая, но несчастного случая избежать не удалось. Сейчас на месте трагедии по заявке Дубовского отдела МВД работают сотрудники местного поисково-спасательного подразделения службы.