С заслуженным учителем России Раисой Метейкиной простились в Волгограде

Раиса Григорьевна для многих выпускников и их родителей стала не просто учителем. Фото: гимназия №3

В Волгограде 11 июля прошло прощание с заслуженным учителем России Раисой Григорьевной Метейкиной, которая почти сорок лет учила русскому языку и литературе в гимназии №3 несколько поколений жителей Центрального района. Церемония прошла в ритуальном комплексе «Память» на Димитриевском кладбище, сообщили коллеги.

- Её ученики сегодня живут и работают по всему миру, но где бы они ни находились, каждый из них с гордостью говорит: «Русскому языку меня учила Метейкина». Раиса Григорьевна подготовила десятки победителей олимпиад, привила сотням школьников любовь к русскому языку и научила главному - мыслить глубоко, чувствовать тонко и выражать свои мысли ясно, - вспоминают коллеги.

Раиса Григорьевна была непререкаемым авторитетом для коллег, и сама постоянно училась новому, осваивала цифровые технологии. За годы работы педагог стала настоящей легендой волгоградского образования. Останется она и в памяти тысяч своих учеников.

- Раиса Григорьевна для многих выпускников и их родителей стала не просто учителем, а наставником. Учила не «сидеть Алёнушкой» и ждать с моря погоды, а раз за разом «возвращаться к нашим баранам». Учила выделять главное и «плевать, какие там цветы». Воспитывала не просто учеников, а Людей, и о каждом своем подопечном помнила и никогда не забывала, - вспоминают волгоградцы.

Похоронят заслуженного учителя на Дзержинском (Моторном) кладбище в Волгограде.

Редакция глубоко соболезнует родным, близким, коллегам и ученикам Раисы Григорьевны.