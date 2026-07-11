Четверо мужчин пострадали под колесами авто за сутки в Волгоградской области

Четверо мужчин в больницах Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сразу четверо мужчин пострадали под колесами автомобилей за сутки 10 июля на дорогах в Волгоградской области. Двоих пешеходов сбили в Волжском, один переходил дорогу на московской трассе, еще наехали на обочине в хуторе Иловлинского района. Все четверо в больницах, сообщили в ГУ МВД по региону.

В 11.30 пятницы 44-летний мужчина переходил дорогу по «зебре» и на зеленый свет на 961 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Городищенском районе, когда на него наехал 35-летний водитель «Рено Дастер».

В Волжском вечером еще один «Рено Дастер», за рулем которого был 70-летний водитель, сбил двух пешеходов на улице Пушкина, 38Т. Мужчины тоже переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

А в хуторе Ширяевский в Иловлинском районе 52-летний водитель «пятерки» вылетел на обочину грунтовой дороги, где наехал на идущего в том же направлении 38-летнего мужчину.