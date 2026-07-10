Волгоградцам запретили ходить и заезжать в лес с 11 июля

В лесах ввели запреты. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области приказом комитета природных ресурсов с 11 июля 2026 года вводят запрет на посещение лесов. Из-за высокой пожароопасности и сухой погоды заезжать и заходить на территорию лесничеств региона запретили в любых целях, будь то отдых, сбор грибов и ягод, фотосессии и т.д. Пока – до 31 июля, но запрет будут продлевать в зависимости от погодных условий.

Исключение сделали только для сотрудников государственной власти, местного самоуправления, полиции, надзорных органов, МЧС. В том числе они будут следить за соблюдением запретов. Как сообщили в облкомприроды, пока штрафовать будут граждан на сумму от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридических лиц — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей. Если губернатор объявит особый противопожарный режим, суммы наказания будут еще выше.

В списке – леса на территории всего региона. Жителей региона предупреждают о запрете 1220 шлагбаумов и 770 информационных аншлагов.