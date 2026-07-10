98 волгоградцев покусали клещи за неделю

Клеща лучше снимать в травмпункте. Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области за прошедшую неделю 98 человек обратились к врачам с присосавшимися клещами. К счастью, новых случая заболевания опасными инфекциями, которые разносят клещи, не зарегистрировано. С начала сезона в этом году покусанных уже 1102, и 374 из них – любящие побегать по травке дети. Всего в этом году зарегистрировано 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелизом и 2 случая - Крымской геморрагической лихорадкой, сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Обитающие в нашем регионе клещи чаще всего живут в траве и иногда – в кустарниках. Энцефалитных клещей у нас нет. Но наши тоже опасные, поэтому санитарные врачи советуют максимально защищаться от укусов – носить на природе закрытую одежду, пользоваться защитными средствами. Если встречи избежать не удалось, и клещ присосался к коже, лучше обратиться за помощью в травмпункт. Там его извлекут максимально безопасно.