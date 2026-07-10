Волгоградские полицейские раскрыли 40 эпизодов мошенничества с картами

Полиция раскрыла преступление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградские полицейские в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте средств платежей выявили 40 новых эпизодов преступной деятельности, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Ранее правоохранители завели дело на 26-летнего волгоградца, который причастен к мошеннической схеме. В ходе следствия выяснилось, что у него были сообщники — двое жителей Тюмени. 19-летняя девушка и 20-летний юноша подыскивали банковские карты, оформленные на жителей Тюменской области, и пересылали данные куратору за денежное вознаграждение.

С октября по декабрь 2025 года злоумышленники совершили более 40 эпизодов. Они предоставляли мошенникам возможность проводить незаконные операции, связанные с онлайн-казино, которые запрещены в России.

В отношении тюменцев возбудили уголовное дело.