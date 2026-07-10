Суд отказал банку во взыскании 1,5 млн рублей с жителя Волгограда

Суд принял решение. Фото: Игорь БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области суд встал на сторону клиента банка и отказал кредитной организации во взыскании крупной суммы. Банк требовал от мужчины вернуть более 1,5 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

История началась в феврале 2023 года. В системе дистанционного банковского обслуживания сменили контактный номер телефона, привязанный к карте ответчика. Новый номер оформили на другого человека. После этого со счета начали списывать деньги, а кредитный лимит увеличили без ведома владельца.

Сам мужчина узнал о долге только в июле 2025 года. Он сразу обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. В суде он пояснил, что давно погасил все задолженности, сдал карту сотруднику банка и больше ей не пользовался.

В итоге суд отказал банку в иске. Кредитная организация попыталась обжаловать решение, но областной суд оставил его в силе. Решение уже вступило в законную силу.