На трассе под Волгоградом двое погибли и трое ранены в жестком столкновении

Легковушка превратилась в груду железа. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Страшное ДТП на федеральной трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в Волгоградской области унесло жизнь двух пассажиров легковушки, еще три человека в больнице. Жесткое столкновение произошло на территории Быковского района. Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, вышедший на обгон 23-летний водитель «четырнадцатой» не выдержал боковой интервал и зацепил грузовую «Газель».

От удара «четырнадцатая» улетела на левую обочину и опрокинулась в кювет. От отечественной легковушки не осталось живого места. Два пассажира погибли на месте, еще один 17-летний пассажир и водитель «ВАЗа» доставлены в больницу. Пострадал и водитель «Газели», сообщает полиция региона.