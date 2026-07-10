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НовостиОбщество10 июля 2026 8:13

Под Волгоградом нашли 12 нелегальных трудовых мигрантов

В Волгоградской области полицейские проверили иностранных рабочих
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Стражи порядка провели рейд.

Стражи порядка провели рейд.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Светлоярском районе Волгоградской области прошли рейды по выявлению нелегальных трудовых мигрантов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Стражи порядка проверили 37 иностранных граждан. У 12 из них не оказалось разрешительных документов на работу. Они трудились нелегально. Кроме того, полицейские выяснили, что четверо иностранцев находятся в России с нарушением режима пребывания. Они должны были давно покинуть страну, но не сделали этого. Этих нарушителей отправили в центр временного содержания.

Сейчас полицейские ищут того, кто незаконно привлек иностранцев к работе. Ему грозит крупный штраф или даже уголовная ответственность.