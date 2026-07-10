В Волгограде приставы избавят участников СВО от долгов по кредитам

Счета бойцов не будут арестованы, пока они защищают Родину. Фото: Семен ШПАК. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцам, подписавших контракт с Минобороны для участия в спецоперации, судебные приставы закроют долги по кредитам. Как сообщает УФССП по Волгоградской области речь идет о прекращении исполнительного производства вплоть до окончания военной службы. Пока бойцы защищают Родину, их счета не будут арестованы из-за долгов.

Приставы не будут взыскивать долги по кредитам до 10 миллионов. Преследовать не будут ни бойцов, ни членов их семей. Это касается всех, кто подписал контракт после 1 мая 2026 года. Но для этого нужно, чтобы на участника спецоперации ранее было возбуждено исполнительное производство, выдан исполнительный лист или судебный акт о взыскании долгов вступил в силу.

По всем вопросам должники или их родные могут обратиться в то подразделение службы судебных приставов, где открыто производство. С начала СВО приставы приостановили 88,2 тысячи исполнительных производств на сумму 6,6 млрд, открытых на участников спецоперации или членов их семьи. Еще 12,5 производств прекратили. Их сумма составила 900 млн.