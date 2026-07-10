Иностранец украл 200 литров дизеля под Волгоградом и сел в СИЗО

Фигуранта арестовали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Быковском районе Волгоградской области суд отправил в СИЗО иностранца, который украл 200 литров дизельного топлива, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По версии следствия, с 5 по 30 июня 2026 года Денис Г. находился на полевом стане в Быковском районе. Он заметил двухсотлитровую бочку с дизелем и решил забрать ее себе. Топливо принадлежало местной жительнице. Ущерб составил 14 776 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба». 8 июля подозреваемого задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Иностранец пробудет в СИЗО как минимум до 8 сентября 2026 года.