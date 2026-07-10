В Волгограде ищут источник вони, от которой задыхалось полгорода

На неприятный запах жаловались со всех концов города. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцы с раннего утра 10 июля 2026 года жалуются на едкую вонь, проникавшую с улиц в их квартиры в большинстве районов города. С вечера от нее задыхались жители Красноармейского, к утру 10 июля неприятный химический запах, похожий на сероводород, стали замечать жители Краснооктябрьского, Советского, Центрального и Ворошиловского районов. При этом никаких возгораний, которые могли бы стать причиной появления едкого дыма, в городе не зафиксировано.

- На горячую линию Регионального центра экологического контроля от жителей Краснооктябрьского района поступили жалобы на неприятный запах. В настоящее время специалисты лаборатории выехали на место для отбора проб воздуха, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды.