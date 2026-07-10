Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+32°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2026 6:52

Во дворах Красноармейского района Волгограда уложили 70% асфальта

В Волгограде продолжается ремонт внутриквартальных проездов по поручению губернатора
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото: пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии.

В Красноармейском районе Волгограда подрядчики уложили 70% выравнивающего слоя асфальта на дворовых проездах, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию района. Работы уже выполнили на четырех объектах: на проспекте Героев Сталинграда у домов №5, 7, 9, 11 и 29, 35, 37, на улице 50 лет Октября у дома №3, а также на улице Остравской у домов №18 и 20.

Еще на одном участке — на бульваре имени Энгельса у домов №9, 11, 15, 17, 19, 23, 25 — рабочие приступили к укладке выравнивающего слоя. После этого подрядчик сделает верхний слой покрытия.

Всего в этом году обновят внутриквартальные проезды у 17 многоквартирных домов Красноармейского района. Рядом с ними находятся социальные учреждения. Работы организовали по поручению губернатора Волгоградской области. Завершить ремонт планируют осенью 2026 года.