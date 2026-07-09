Два рейса отменили и два задерживаются в аэропорту Волгограда

Аэропорт Волгограда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Волгограда продолжаются проблемы с расписанием. Шесть рейсов задерживаются, два отменили, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные табло.

Больше всех ждут пассажиры из Антальи. Самолет из Турции опаздывает почти на девять часов. Рейс «Победы» из Москвы вместо 14:40 прилетит с задержкой на три часа. Обратно в столицу самолет отправится в шесть вечера. Из Санкт-Петербурга борт прибудет с получасовым опозданием — в 20:40. Вечерний рейс из Москвы сначала перенесли на час, а потом и вовсе отменили.

Напомним, что всю ночь в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Но аэропорт работал без ограничений. Пассажирам советуют следить за изменениями в расписании на сайте аэропорта.