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НовостиОбщество9 июля 2026 11:04

Ученые предупредили волгоградцев о магнитной буре 9 июля

Волгоградская область накроется геомагнитными колебаниями
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Ученые предупредили волгоградцев о магнитной буре

Ученые предупредили волгоградцев о магнитной буре

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Ученые предупредили жителей Волгоградской области о магнитной буре в четверг, 9 июля 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По данным специалистов, вероятность магнитной бури 9 июля оценивается в 31 процент. Планетарный индекс Kp подскочит до 4-5 баллов, что соответствует «оранжевому» уровню опасности. Всплеск активности продлится до позднего вечера.

Метеозависимым волгоградцам стоит быть внимательнее в этот день. Врачи рекомендуют избегать стрессов, больше отдыхать и пить воду. В период магнитных бурь у людей с хроническими заболеваниями может ухудшаться самочувствие.