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НовостиПроисшествия9 июля 2026 10:04

В Волгограде маргинал ограбил автопарковку и попался полиции

В Волгоградской области задержали рецидивиста, напавшего на охранника и укравшего 7 тысяч рублей
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фигуранта задержали.

Фигуранта задержали.

Фото: Дмитрий МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградские полицейские задержали мужчину, который среди ночи ограбил автопарковку в Центральном районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

11 июня 2026 года в полицию обратился 39-летний директор автопарковки. Он рассказал, что ночью неизвестный заметил пост охраны, зашел внутрь, толкнул охранника и открыто забрал из кассы около 7 тысяч рублей. После этого грабитель скрылся.

Фигурантом оказался 39-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Он вел маргинальный образ жизни. На грабителя завели уголовное дело. Решается вопрос об отправке его под стражу.