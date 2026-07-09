Одну победу пишем, а вторую отняли: юноши «Ротора» провели матчи с «Академией футбола»

Юные футболисты "Ротора" сыграли с "Академией футбола КК" в ЮФЛ Юг. Фото: ЮФЛ Юг

Юноши из «Спортивной школы «Ротор» провели матчи 14-го тура ЮФЛ Юг. Юные волгоградские футболисты дома принимали «Академию футбола Краснодарского края». В двух матчах «сине-голубые» были близки к тому, чтобы одержать две победы, но по итогу вышла одна.

В турнире ЮФЛ Юг U-15 среди ребят 2011 года рождения волгоградцы добыли волевые три очка. Они оказались в роли отыгрывающихся в середине первого тайма. Незадолго до перерыва Макар Коробейников сравнял счёт. Вторая половина, как и весь матч, остался за СШ «Ротор». По разу отличились Даниил Сидельников и Кирилл Мосягин. Победа 3:1, «сине-голубые» во втором туре кряду выигрывают, уступая по ходу встречи. Воспитанники Владимира Соколова в турнирной таблице занимают третье место.

В ЮФЛ Юг U-16 среди парней 2010 года рождения хозяевам поля противостояла команда, которая в прошлом сезоне стала чемпионом данной возрастной категории. Сейчас же в таблице выше располагаются футболисты из СШ «Ротор». И они были максимально близки к тому, чтобы заработать три очка. За 5 минут до финального свистка волгоградцы отправили мяч в ворота после розыгрыша углового, но главный арбитр зафиксировал нарушение правил, но в чем именно был, ни футболисты, ни тренеры, ни болельщики не поняли, сколько не пересматривали повтор эпизода. В итоге ничья 0:0. Команда под руководством Дмитрия Синкевича располагается в таблице на пятой строчке, отставая от третьей на четыре балла.

Следующие матчи юные игроки «Ротора» сыграют так же в Волгограде. 12 июля на стадионе «Зенит» они встретятся с махачкалинским «Динамо». Начало игр в 16:00 и 19:00, вход свободный.