Пожар на свалке в частном секторе на Красном потушили в Волгограде

Мусор загорелся в частном секторе Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сегодня, 9 июля, в Краснооктябрьском районе Волгограда загорелся мусор в частном секторе. Свалка полыхала всего в нескольких метрах от жилых домов. Над микрорайоном в районе бывшего «Зельгроса» с утра стоял столб черного дыма. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

- Благодаря своевременным и профессиональным действиям огнеборцев возгорание было ликвидировано на 300 квадратах, - рассказали в МЧС.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Огонь не добрался до жилых домов.