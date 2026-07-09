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НовостиПроисшествия9 июля 2026 8:03

Пенсионерка погибла при пожаре в Волжском из-за удлинителя

В Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства трагедии в многоэтажке
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Спасатели потушили пожар.

Спасатели потушили пожар.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В городе Волжском Волгоградской области при пожаре погибла пожилая женщина. Трагедия произошла утром 8 июля в одной из квартир многоквартирного дома на улице Горького, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление СКР.

Пожарные потушили возгорание и обнаружили тело хозяйки квартиры. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность удлинителя, к которому подключили кондиционер. Женщина почувствовала запах дыма и попыталась выбраться из квартиры, но не успела. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от отравления угарным газом.

Следователи проводят проверку, выясняют все детали произошедшего. По результатам примут процессуальное решение.