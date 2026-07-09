Пенсионерка погибла при пожаре в Волжском из-за удлинителя

Спасатели потушили пожар. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В городе Волжском Волгоградской области при пожаре погибла пожилая женщина. Трагедия произошла утром 8 июля в одной из квартир многоквартирного дома на улице Горького, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление СКР.

Пожарные потушили возгорание и обнаружили тело хозяйки квартиры. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность удлинителя, к которому подключили кондиционер. Женщина почувствовала запах дыма и попыталась выбраться из квартиры, но не успела. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от отравления угарным газом.

Следователи проводят проверку, выясняют все детали произошедшего. По результатам примут процессуальное решение.