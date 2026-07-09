Автомаляр и водитель погрузчика стали лучшими вакансиями июля в Волгограде

Водитель погрузчика - одно из самых выгодных предложений. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сервис по поиску работы SuperJob назвал лучшие предложения на рынке труда в Волгограде в июле. В нашем регионе много привлекательных предложений, но наибольшие зарплаты предлагают автомаляру-кузовщику и водителю погрузчика. Они могут зарабатывать 120 тысяч. Около 100 тысяч предлагают автослесарю и менеджеру.

Автомаляр-кузовщик – лидер по предлагаемой зарплате – должен будет выполнять подготовку, окраску и восстановление кузовных элементов автомобилей. Работодателю важен опыт и умение работать с профессиональным инструментом.

Водителю погрузчика за зарплату от 102 300 до 120 000 рублей в месяц предстоит выполнять погрузочно-разгрузочные работы, перемещать грузы на складе и соблюдать технику безопасности. Нужно иметь удостоверение на управление погрузчиком. От 100 тысяч может получать менеджер активных продаж и автослесарь. От 85 тысяч готовы платить специалисту по согласованию медицинских услуг: нужно работать со страховыми компаниями, взаимодействие с лечебными учреждениями и вести документацию.